Activision Blizzard | il CEO Bobby Kotick ha accettato di dimezzare il suo stipendio – NotiziaVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

Activision Blizzard: il CEO Bobby Kotick ha accettato di dimezzare il suo stipendio

Dopo le numerose critiche ricevute, Bobby Kotick, il CEO di Activision Blizzard, ha accettato di dimezzare il suo lauto stipendio.

Bobby Kotick, il CEO di Activision Blizzard, ha accettato di dimezzare il suo stipendio, in seguito alle critiche ricevute da diversi azionisti, ma solo dopo aver firmato un accordo che lo vedrà ancora a capo del gruppo almeno fino al 31 marzo 2023. La riduzione dello stipendio di Kotick è stata di 875.000 dollari. Il CEO ha anche accettato di ridurre della stessa percentuale il target del suo bonus annuale, che può portare a una riduzione della paga di 1.750.000

