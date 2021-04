Viabilità Roma Regione Lazio del 28-04-2021 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 28 aprile 2021)DEL 28 APRILEORE 07:20 FEDERICO DI LERNIA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO COL PRIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. TRAFFICO IN AUMENTO IN QUESTE ORE DELLA MATTINATA APRIAMO CON IL RACCORDO ANULARE DOVE IN CARREGGIATA INTERNA SIAMO IN CODA PER INCIDENTE TRA TIBURTINA E ANAGNINA. IN CARREGGIATA OPPOSTA CODE TRA PRENESTINA E A24. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE DA TORCERVARA A TANGEZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO SULLA FLAMINIA CODE DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PUNTI VERSO IL CENTRO SULLA PONTINA SI RALLENTA ALTEZZA POMEZIA ANCHE QUI IN DIREZIONETRASPORTO PUBBLICO DA LUNEDÌ 3 MAGGIO SARÀ RIMODULATO L’ORARIO POMERIDIANO DELLE LINEE S, IL POTENZIAMENTO DEL TPL GESTITO DA ASTRAL SPA, PER CONTO DELLA...