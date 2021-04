Uomini e Donne, addio ad una delle coppie più amate: “L’ho lasciata io” (Di mercoledì 28 aprile 2021) A distanza di due mesi dai petali rossi, è già finita la storia d’amore tra una delle coppie più amate di “Uomini e Donne”: alla base troppa gelosia Dopo i petali rossi che abbiamo visto nel talk show condotto e ideato da Maria De Filippi su Canale 5, “Uomini e Donne”, una delle ultime coppie L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 28 aprile 2021) A distanza di due mesi dai petali rossi, è già finita la storia d’amore tra unapiùdi “”: alla base troppa gelosia Dopo i petali rossi che abbiamo visto nel talk show condotto e ideato da Maria De Filippi su Canale 5, “”, unaultimeL'articolo proviene da Inews.it.

