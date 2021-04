Udinese, problemi fisici per Braaf: le sue condizioni (Di mercoledì 28 aprile 2021) Tegola in casa Udinese. Come riportato dai canali ufficiali del club friulano, l’attaccante Jayden Braaf si è fermato in allenamento per un problema al ginocchio. Secondo le prime ricostruzioni, l’ex Manchester City, ha subito una distorsione. Domani saranno effettuati gli esami strumentali ma resta difficile vederlo in campo domenica contro la Juventus. FOTO: Twitter Udinese L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 28 aprile 2021) Tegola in casa. Come riportato dai canali ufficiali del club friulano, l’attaccante Jaydensi è fermato in allenamento per un problema al ginocchio. Secondo le prime ricostruzioni, l’ex Manchester City, ha subito una distorsione. Domani saranno effettuati gli esami strumentali ma resta difficile vederlo in campo domenica contro la Juventus. FOTO: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

