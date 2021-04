Udine | operario cade dal tetto del supermercato Lidl | stava rimuovendo una copertura

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Tragedia in viale Venezia a, operaio muore mentre lavorava suldel. Un uomo di 34 anni ha perso la vita sul posto di lavoro, mentre svolgeva il suo compito per la ditta di traslochi di famiglia. Morto operaio La vittima risponde al nome di Nikoll Prekpalaj, 34 anni, è decedutondo L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Udine operario

Sale sul tetto del supermercato per rimuovere la copertura e per cause ancora da accertare è caduto da un’altezza di 5 metri ...UDINE. Infortunio sul lavoro, nel pomeriggio di ieri, nel cantiere del supermercato Lidl di viale Venezia. Ha perso la vita un uomo di 34 anni di origini kosovare, residente a Udine, Nikoll Prekpalaj.