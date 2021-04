Temptation Island, Bisciglia e la terribile gaffe con Selvaggia Roma (Di giovedì 29 aprile 2021) Temptation Island Il conduttore ha fatto una rivelazione su una delle ex partecipanti del suo famoso programma Pubblicato su 28 Aprile 2021 Ospite de Il Punto Z di Tommaso Zorzi Filippo Bisciglia è stato invitato a commentare alcune delle coppie più iconiche di Temptation Island. Tra queste Selvaggia Roma e Francesco Chiofalo, detto Lenticchio, tra i partecipanti dell’edizione 2017. Il conduttore Mediaset ha ammesso che i due hanno dato molto al programma, mettendosi in gioco al cento per cento. Tra un aneddoto e l’altro Filippo Bisciglia ha poi svelato una terribile gaffe che ha fatto nei confronti di Selvaggia ... Leggi su cityroma (Di giovedì 29 aprile 2021)Il conduttore ha fatto una rivelazione su una delle ex partecipanti del suo famoso programma Pubblicato su 28 Aprile 2021 Ospite de Il Punto Z di Tommaso Zorzi Filippoè stato invitato a commentare alcune delle coppie più iconiche di. Tra questee Francesco Chiofalo, detto Lenticchio, tra i partecipanti dell’edizione 2017. Il conduttore Mediaset ha ammesso che i due hanno dato molto al programma, mettendosi in gioco al cento per cento. Tra un aneddoto e l’altro Filippoha poi svelato unache ha fatto nei confronti di...

