SoC Apple M2 ARM | il SoC destinato ai nuovi Mac è già in produzione

Leggi su tuttotek

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Da fonti vicine alla, il nuovo SoCaiprodottiM2 ARM sembra essere già in. Scopriamo di più Il successore del fortunato chip M1 utilizzato alla grande nei Mac Mini, MacBook Air e MacBook Pro sembra essere ormai in uno stato avanzato di progettazione e. Si dice, addirittura, che le prime unità dotate del nuovo SoCM2 ARM potrebbero essere disponibili addirittura a luglio. Non ci resta quindi che aspettare, augurandoci di vedere al più presto i primi prodotti dotati del nuovo SoC che promette prestazioni superiori rispetto al precedente modello. Le indiscrezioni sul nuovo SoC Si dovrebbe trattare di un processore a 5nm+ realizzato dalla nota TSMC in veste però migliorata sia in temini di efficienza che di ...