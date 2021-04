Smalling | “Incontrare i miei ex compagni del Manchester sarà un’emozione Vogliamo batterli”

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Il difensore della Roma, Chris, ha parlato ad un format di Roma TV in vista della gara contro i suoi exdelUnited. Queste le sue parole: “Giocare contro la mia ex squadra, contro ivecchi amici, è fantastico incontrarli. Anche nella scorsa stagione sarebbe potuto succedere, anche se non avrei potuto giocare, ma speravo comunque di poterliin questa stagione. Succederà quest’anno in semifinale. Ovviamenteuna sfida difficile da superare, ma sarebbe straordinario riuscirci e avvicinarci a un trofeo che cambierebbe le nostre prospettive e che ci darebbe grande slancio”. Foto: Twitter Roma L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Le parole del difensore della Roma Chris Smalling, ospite Table Talk, formato di RomaTv in cui un calciatore deve rispondere alle domande mentre gioca a ping pong, riguardo alla gara contro il Manchester. Le parole del tecnico giallorosso: "Dopo gli infortuni di marzo abbiamo mollato il campionato. La coppa è molto importante per noi, non tutti hanno la possibilità di affrontare il Manchester in semifinale."