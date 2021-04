Sfiducia a Speranza | mozione respinta | Senato vota no

(Di mercoledì 28 aprile 2021) E’ statainladinei confronti del ministro della Salute, Roberto, presentata da Fratelli d’Italia. Sui 253nti, laha ottenuto 221 voti contrari e 29 favorevoli. Tre gli astenuti. “Tutte le forze politiche di maggioranza hanno espresso piena fiducia al ministro. Fine del teatrino” ha detto il ministro delle Politiche agricole e capo delegazione del M5S al governo, Stefano Patuanelli, al termine del voto sulladi. In mattinata il ministro della Salute, nel suo intervento in Aula al, aveva detto che “nessuno di noi dovrebbe mai dimenticare che il nemico è il virus e che dovremmo essere ...

E' stata respinta in Senato la mozione dinei confronti del ministro della Salute, Roberto. Sui 253 votanti, la mozione ha ottenuto 221 voti contrari e 29 favorevoli. Tre gli astenuti. 28 aprile 2021al ministro della Salute . L'aula del Senato ha respinto la prima delle tre mozioni presentate dalle opposizioni nei confronti del ministro della Salute, Roberto. La mozione era ...Roma, 28 apr. (askanews) - "La scelta di pubblicare e poi ritirare quel documento viene assunta esclusivamente dall'Oms, nella sua piena ...Roma, 28 apr. (Adnkronos) - "Il centrodestra è veramente a pezzi. Addirittura il capogruppo della Lega al Senato Romeo che arriva a bacchettare in Aula Giorgia Meloni e il suo partito. Il motivo del c ...