Sailor Moon Eternal | il film arriverà a giugno su Netflix | ecco il teaser

Netflix ha annunciato che il film animato Sailor Moon Eternal sarà disponibile in streaming a giugno con un nuovo teaser condiviso online. Sailor Moon Eternal Il film arriverà su Netflix e con un teaser è stato annunciato l'arrivo delle due parti che compongono il progetto il 3 giugno in streaming. La storia è stata creata da Naoko Takeuchi nel 1991 e il manga è stato poi adattato in una popolare serie animata. Le storie di Sailor Moon mostrano la protagonista combattere in nome dell'amore e della giustizia, andando in onda in oltre 40 nazioni.

