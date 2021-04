Programma MotoGP | orari e tv GP Spagna 2021 | palinsesto Sky | DAZN | TV8 30 aprile – 2 maggio

Leggi su oasport

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Dopo una settimana di pausa, questo weekend tornerà in azione il Motomondiale. Si rimarrà nella penisola iberica, poiché dopo aver affrontato lo spettacolare circuito di Portimao, nei prossimi giorni i piloti si confronteranno sul ben diverso tracciato di Jerez de la Frontera, dove andrà in scena il Gran Premio di. C’è molta curiosità attorno a Fabio Quartararo, il quale lo scorso anno vinse entrambe le gare disputate sul tracciato andaluso. Il francese, in questogià trionfatore a Doha e in Portogallo, sogna di arpionare la terza affermazione consecutiva, in maniera tale da proiettarsi viepiù in testa alla classifica iridata. Cionondimeno, gli avversari non mancheranno, a cominciare da Francesco Bagnaia, attualmente secondo nel Mondiale a 15 punti dal transalpino. Pecco nel 2020 seppe fare molto bene a Jerez, vedendo sfumare un podio ormai ...