Primo maggio, cast internazionale: ecco il programma del concertone (Di mercoledì 28 aprile 2021) Come da tradizione, il Primo maggio a Roma si svolge il consueto concerto che vede in scena sempre grandi protagonisti della musica. Concerto Primo maggio (Google Images)A distanza di un anno torna il concerto del Primo maggio a farci compagnia. L’anno scorso fu fatto in forma molto anomala per via della pandemia senza pubblico e da uno studio televisivo. Mentre quest’anno, con le dovuto rispetto delle norme di sicurezza, si terrà alla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica a partire dalle 16:30. E lo potrete seguire su Rai 3, Rai 2 e RaiPlay. Questo concerto è ormai storico. Un festival musicale che dal 1990 è organizzato dai sindacati confederati italiani: CGIL, CISL e UIL. Ed è chiamato concertone perché è un vero e proprio evento che segna ... Leggi su chenews (Di mercoledì 28 aprile 2021) Come da tradizione, ila Roma si svolge il consueto concerto che vede in scena sempre grandi protagonisti della musica. Concerto(Google Images)A distanza di un anno torna il concerto dela farci compagnia. L’anno scorso fu fatto in forma molto anomala per via della pandemia senza pubblico e da uno studio televisivo. Mentre quest’anno, con le dovuto rispetto delle norme di sicurezza, si terrà alla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica a partire dalle 16:30. E lo potrete seguire su Rai 3, Rai 2 e RaiPlay. Questo concerto è ormai storico. Un festival musicale che dal 1990 è organizzato dai sindacati confederati italiani: CGIL, CISL e UIL. Ed è chiamatoperché è un vero e proprio evento che segna ...

Advertising

Cucina_Italiana : È appena uscito il nuovo numero. In copertina una star: la mitica cassata siciliana! #LaCucinaItalianaGoesToUnesco - Einaudieditore : Non sapevamo quale scegliere, quindi per la prima edizione le facciamo tutte e tre. Dall’11 maggio in libreria c’è… - DSantanche : Dal Primo Maggio ripartono 35 milioni di #cartelle esattoriali. Il colpo di grazia a famiglie e imprese provate da… - niccolab : @BertoBarto26 @m_mats_ Dicevi? - lounanobastardo : RT @mishingallifrey: Ermal meta, LP e madame al primo maggio -