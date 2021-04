Porto-Moreirense, polemiche e aggressioni. Conceicao: “Mi avete rubato un campionato” (Di mercoledì 28 aprile 2021) Continuano le polemiche relative a Porto-Moreirense di lunedì sera. La sfida è terminata 1-1 e in sostanza ha quasi consegnato il titolo allo Sporting Lisbona. polemiche non tanto sul risultato, quanto sull’arbitraggio nel finale da parte di Hugo Miguel, il quale avrebbe “rubato un campionato” a detta di Sergio Coinceicao, tecnico del Porto. In ordine si lamenta un gol annullato dal Var per fuorigioco, un fallo da rigore tramutato in punizione dal limite e un gol non concesso sulla stessa punizione: il portiere aveva parato, ma la sfera sembrava aver varcato totalmente la linea di porta. Gli spiriti hanno poi continuato ad essere agitati anche fuori dal Parque Desportivo Comendador Joaquim de Almeida Freitas, con persino un attacco dell’agente Pedro Pinho, che rischia ... Leggi su sportface (Di mercoledì 28 aprile 2021) Continuano lerelative adi lunedì sera. La sfida è terminata 1-1 e in sostanza ha quasi consegnato il titolo allo Sporting Lisbona.non tanto sul risultato, quanto sull’arbitraggio nel finale da parte di Hugo Miguel, il quale avrebbe “un” a detta di Sergio Coinceicao, tecnico del. In ordine si lamenta un gol annullato dal Var per fuorigioco, un fallo da rigore tramutato in punizione dal limite e un gol non concesso sulla stessa punizione: il portiere aveva parato, ma la sfera sembrava aver varcato totalmente la linea di porta. Gli spiriti hanno poi continuato ad essere agitati anche fuori dal Parque Desportivo Comendador Joaquim de Almeida Freitas, con persino un attacco dell’agente Pedro Pinho, che rischia ...

