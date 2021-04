“Ostacolo alla vigilanza di Ubi”, per il pm la Banca va assolta ma vanno condannati in 15 (Di mercoledì 28 aprile 2021) Nella requisitoria del pm Paolo Mandurino di martedì per il processo Ubi, la Banca un po’ a sorpresa è stata sollevata dalla responsabilità amministrativa per il presunto comportamento dei suoi ex consiglieri e vertici ed è diventata loro vittima. Secondo il magistrato (che ha preso il posto del collega Pelosi) infatti agirono per favorire due realtà esterne come l’Associazione Banca lombarda e piemontese (di Brescia) e Amici di Ubi (di Bergamo). Il tutto tenuto nascosto a Consob e Banca d’Italia per i dovuti controlli: un’idea che fece perdere a Ubi 115 milioni all’anno di risparmi, vale a dire più di 600 dal 2010 al 2015. Per il presunto Ostacolo alla vigilanza, nella lista ci sono sedici presone ma solo per quindici di loro il pm chiederà la condanna nella prossima ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 28 aprile 2021) Nella requisitoria del pm Paolo Mandurino di martedì per il processo Ubi, laun po’ a sorpresa è stata sollevata dresponsabilità amministrativa per il presunto comportamento dei suoi ex consiglieri e vertici ed è diventata loro vittima. Secondo il magistrato (che ha preso il posto del collega Pelosi) infatti agirono per favorire due realtà esterne come l’Associazionelombarda e piemontese (di Brescia) e Amici di Ubi (di Bergamo). Il tutto tenuto nascosto a Consob ed’Italia per i dovuti controlli: un’idea che fece perdere a Ubi 115 milioni all’anno di risparmi, vale a dire più di 600 dal 2010 al 2015. Per il presunto, nella lista ci sono sedici presone ma solo per quindici di loro il pm chiederà la condanna nella prossima ...

