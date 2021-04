NieR Replicant Ver.1.22474487139… in un video confronto tra le versioni Xbox Series X/S e PS5

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Un nuovoè stato pubblicato online dal canale YouTube ElAnalistadeBits il quale mette alePS5 eX/S diVer.1.22474487139... Il filmato evidenzia come il gioco giri a una risoluzione più alta con tempi di caricamento migliori e draw distance suX.ver.1.22474487139 ... funziona con la retrocompatibilità su tutte le console current-gen, quindi le cose potrebbero essere diverse se un aggiornamento ad hoc verrà pubblicato in futuro. Nel dettaglio, la versione PS5 funziona a una risoluzione di 1080p.S eX funzionano rispettivamente a 792p e 1440p. Il ...

Particolarmente attraente anche l'offerta dedicata a: Automata Game of the YoRHa Edition che, in occasione del lancio di, è disponibile al prezzo più basso di sempre su PlayStation. ...Per quanto riguarda, la formula non è così differente. Ci sono antieroi, storie drammatiche e ... La versione 1.22 di, un po' remake un po' remaster, nasce proprio per far fronte a gusti ...Un nuovo video è stato pubblicato online dal canale YouTube ElAnalistadeBits il quale mette a confronto le versioni PS5 e Xbox Series X/S di NieR Replicant Ver.1.22474487139... Il filmato evidenzia ...Scopriamo in quale modo è possibile muoversi più velocemente all'interno del mondo di gioco di Nier Replicant sfruttando una cavalcatura.