Maradona | la perizia dall’Argentina | “Morte poteva essere evitata”

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Ladisposta dai giudici che indagano sulladiinchioda i medici che avevano in cura l’ex fuoriclasse del Napoli, per i quali si ipotizza l’accusa di omicidio colposo. Ladi Diego Armando. E’ questa la conclusione dellamedica disposta dai giudici che indagano sulladel

Così sembra essere: come riportano i media, nella relazione post -si legge che nella morte dihanno inciso "in maniera decisiva omissioni di soccorso e una generale negligenza nel ...Da www.corrieredellosport.it leopoldo luque diego armando'Imperizia' e 'Segnali ignorati'. Questo il risultato dellasulla morte di Diego Armando(avvenuta il 25 novembre scorso) che verrà consegnato ai pm ...La perizia disposta dai giudici che indagano sulla morte di Maradona inchioda i medici che avevano in cura l'ex fuoriclasse del Napoli ...Il quotidiano argentino Pagina 12 riporta le afferzazioni dei periti: la morte di Diego Armando Maradona poteva essere evitata ...