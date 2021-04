Mara Venier e il monumento in casa che ha acceso le polemiche: ecco di che si tratta (Di mercoledì 28 aprile 2021) La zia della televisione italiana Mara Venier ha in casa un monumento particolare che ha scatenato l’ira dei followers. ecco di cosa si tratta Le curiosità della conduttrice (Foto Web)Mara Venier è la zia indiscussa della televisione italiana, amata da sempre dal pubblico per le sue lunghe conduzioni di Domenica In e per la sua solarità e schiettezza al di fuori del comune. In passato ha anche ricoperto ruoli da protagonista in alcune fiction e commedie italiane dedicandosi successivamente ai programmi tv. Mara nasce a Venezia nel 1950 e, ancora giovane si trasferisce insieme alla sua famiglia in un quartiere di Mestre. nel 1967 diventa mamma per la prima con il compagno di allora Francesco Ferracini dando alla luce la ... Leggi su kronic (Di mercoledì 28 aprile 2021) La zia della televisione italianaha inunparticolare che ha scatenato l’ira dei followers.di cosa siLe curiosità della conduttrice (Foto Web)è la zia indiscussa della televisione italiana, amata da sempre dal pubblico per le sue lunghe conduzioni di Domenica In e per la sua solarità e schiettezza al di fuori del comune. In passato ha anche ricoperto ruoli da protagonista in alcune fiction e commedie italiane dedicandosi successivamente ai programmi tv.nasce a Venezia nel 1950 e, ancora giovane si trasferisce insieme alla sua famiglia in un quartiere di Mestre. nel 1967 diventa mamma per la prima con il compagno di allora Francesco Ferracini dando alla luce la ...

Advertising

ricpuglisi : Come mai io devo pagare il canone per un'intervista di Mara Venier al ministro Speranza, intervista totalmente favo… - molly2marzo : RT @Pinucci63757977: A #lariachetirala7 c'è la zia Myrta in adorazione di Matteo Salvini che parla a ruota libera: il contradditorio, come… - ToninoCogoni : RT @Pinucci63757977: A #lariachetirala7 c'è la zia Myrta in adorazione di Matteo Salvini che parla a ruota libera: il contradditorio, come… - CostanzaBattis1 : RT @Pinucci63757977: A #lariachetirala7 c'è la zia Myrta in adorazione di Matteo Salvini che parla a ruota libera: il contradditorio, come… - PaolaAvramo : RT @Pinucci63757977: A #lariachetirala7 c'è la zia Myrta in adorazione di Matteo Salvini che parla a ruota libera: il contradditorio, come… -