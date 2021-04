M5s | Di Battista | “Sta un po’ perdendo di vista la realtà Questo governo è piuttosto scadente Futuro in politica? Vedremo dopo settembre”

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Il Movimento 5 Stelle che sta “diun po’ la”, il”. E uninnon escluso: “”. Alessandro Di, ospite a Zona bianca su Rete 4, risponde a tutto tondo sull’attualità, sul M5s di Giuseppe Conte e sulle sue scelte nei prossimi mesi. “Credo che il Movimento stiadiun po’ la, così come tutte le forze politiche che stanno sostenendo, per me”, dice. “Io ho amici che stanno chiudendo le loro attività e ...

... una visione legata al futuro", ha detto ancora l'ex parlamentare. "Non si parla di tematiche ... Chi non si riconosce più nel Movimento 5 Stelle potrà contare in futuro su Alessandro Di? "...... Chierchia, Salvatore, Trivisonno e, riguardante l'avvio campagna screening Covid - 19 nel ...amministrazione comunale a favore dei cittadini più bisognosi " ha dichiarato il capogruppo del,...Stiamo assistendo allo sgretolamento del Movimento 5 Stelle? “Non so questo, io onestamente credo che il Movimento stia perdendo di vista un po’ la realtà, così come tutte le forze politiche che stann ...Roma, 28 apr. (Adnkronos) – “Questo governo si deve svegliare, perché è veramente indecoroso, da cittadino, assistere a litigi esclusivi sull’orario del coprifuoco: 23… 22. Non c’è veramente un’idea p ...