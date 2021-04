Le chat di Paratici sull’esame di Suarez: «Siamo la Juve e non ci riceve la prefettura» (Di mercoledì 28 aprile 2021) Il Corriere della Sera pubblica alcune intercettazioni relative al caso Suarez (il quotidiano, con Fiorenza Sarzanini, oggi ci ha già regalato stralci dell’interrogatorio ad Agnelli del 26 gennaio scorso, in cui il presidente ha scaricato tutte le responsabilità su Fabio Paratici). Una delle conversazioni proposte dal quotidiano riguarda proprio Paratici. E’ il 3 settembre, il dirigente Juve dialoga su WhatsApp con l’allora ministra dei Trasporti Paola De Micheli. La ministra ha aiutato la Juve nella procedura per far prendere la cittadinanza al calciatore uruguaiano. Con lei Paratici si lamenta di non essere ricevuto dalla prefettura, nonostante sia un dirigente della Juventus. Dice: «Siamo la Juve e non ci ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 28 aprile 2021) Il Corriere della Sera pubblica alcune intercettazioni relative al caso(il quotidiano, con Fiorenza Sarzanini, oggi ci ha già regalato stralci dell’interrogatorio ad Agnelli del 26 gennaio scorso, in cui il presidente ha scaricato tutte le responsabilità su Fabio). Una delle conversazioni proposte dal quotidiano riguarda proprio. E’ il 3 settembre, il dirigentedialoga su WhatsApp con l’allora ministra dei Trasporti Paola De Micheli. La ministra ha aiutato lanella procedura per far prendere la cittadinanza al calciatore uruguaiano. Con leisi lamenta di non essere ricevuto dalla, nonostante sia un dirigente dellantus. Dice: «lae non ci ...

