Inter, Zhang a Milano: presto il vertice con Conte (Di mercoledì 28 aprile 2021) Steven Zhang è arrivato a Milano con qualche giorno di anticipo. Il presidente dell' Inter , che in Italia mancava dallo scorso ottobre, è atterrato con un volo privato proveniente dalla Cina: sul ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 28 aprile 2021) Stevenè arrivato acon qualche giorno di anticipo. Il presidente dell', che in Italia mancava dallo scorso ottobre, è atterrato con un volo privato proveniente dalla Cina: sul ...

Advertising

FBiasin : Steven #Zhang è arrivato a Milano ed è già passato dalla sede dell'#Inter per salutare i dirigenti. Secondo qualcu… - capuanogio : ?? Steven #Zhang atteso a Milano domani dopo mesi di assenza. In dirittura l'accordo con Bain Capital per un presti… - FcInterNewsit : GdS - Zhang chiude l'affare con Bain Capital. Inter rafforzata: liquidità senza peggiorare la situazione debitoria - franvanni : È improbabile che Steven #Zhang possa essere a Crotone sabato: le autorità sanitarie italiane hanno autorizzato sp… - leonzan75 : RT @FinancialSs: #Inter, torna Steven #Zhang: 250 milioni di euro e carta bianca a #Conte. La liquidità in arrivo dal fondo #BainCapital in… -