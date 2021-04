Ilary Blasi compie 40 anni, Francesco Totti: “Metà della vita passata insieme” (Di mercoledì 28 aprile 2021) Ilary Blasi spegne 40 candeline e suo marito, Francesco Totti, ha deciso di dedicarle un messaggio davvero speciale attraverso i social. Da 20 anni Ilary Blasi e Francesco Totti sono una delle coppie d’oro del mondo dello spettacolo italiano. In occasione del 40esimo compleanno della showgirl l’ex calciatore ha deciso di scrivere per lei una tenera dedica via social: “La Metà degli anni li abbiamo passati insieme, abbiamo costruito le fondamenta della nostra casa, ora dobbiamo aggiungere i mattoni. Ci aspetta ancora tanta vita… insieme. Auguri amore mio!”, ha scritto nel suo post. Visualizza questo ... Leggi su donnaglamour (Di mercoledì 28 aprile 2021)spegne 40 candeline e suo marito,, ha deciso di dedicarle un messaggio davvero speciale attraverso i social. Da 20sono una delle coppie d’oro del mondo dello spettacolo italiano. In occasione del 40esimo compleannoshowgirl l’ex calciatore ha deciso di scrivere per lei una tenera dedica via social: “Ladeglili abbiamo passati, abbiamo costruito le fondamentanostra casa, ora dobbiamo aggiungere i mattoni. Ci aspetta ancora tanta. Auguri amore mio!”, ha scritto nel suo post. Visualizza questo ...

Advertising

AnnamariaTortor : Ilary Blasi compie 40 anni. Totti “La metà degli anni li abbiamo trascorsi insieme. Auguri amore mio” -… - _whattheroso : Oggi voglio passare il giorno a vedere solo Ilary Blasi che scarta regali, del resto non mi interessa - sonoingenua_ : Non per dire ma Ilary Blasi fa i 40 anni oggi e quindi ha un anno in meno di Clizia. Io basita.?? #ciavarrini - infoitcultura : Ilary Blasi star all'Isola dei Famosi 2021/ Naufraghi zittiti e gaffe: web impazzito - youaresogolden_ : Onorata di essere nata lo stesso giorno della queen Ilary blasi. Love u -