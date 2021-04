I recovery degli altri | più risorse per ambiente e digitale nei piani di Francia e Germania

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Non è solo l’Italia a guardare alla scadenza del 30 aprile per inviare la bozza delPlan a Bruxelles: anchePaesi Ue hanno sottoposto o si apprestano a sottoporre i proprinazionali alla Commissione europea, che stamattina ha comunicato di aver ricevuto le proposte die Grecia che si aggiungono a quella del Portogallo consegnata la settimana scorsa. Oggi, il ministro delle Finanze tedesco, Olaf Scholz, il ministro dell’Economia e delle Finanze francese, Bruno Le Maire, il ministro dell’Economia, Daniele Franco e la ministra dell’Economia e dell’Impresa spagnola, Nadia Calviño hanno lanciato un messaggio comune sui rispettiviin videoconferenza, all’indomani del giorno in cui Parlamento italiano ha approvato il Pnrr. Sempre nella giornata di ieri, i ministri delle ...

Advertising

renatobrunetta : Quella della #Pa è la «madre delle riforme» perché da lì passa la possibilità di attuare davvero il Recovery: solo… - ItaliaViva : Al 31 dic 2026 - data di chiusura dei cantieri e avvio delle opere del Recovery - ci sono meno di 2mila giorni. Per… - PaoloTrombin : RT @FIRSTonlineTwit: Cosa c'è nei #Pnnr di #Francia, #Germania e #Spagna e come spenderanno gli altri i fondi in arrivo? Vediamolo. https:… - elenae59 : @fattoquotidiano ..beh ora con il 40% degli investimenti del recovery, andranno a lavorare e si risparmia sul Rdc!!?? - we_ci65 : RT @LucillaMasini: Meloni: «Impossibile leggere il piano Recovery o forse siamo meno intelligenti degli altri». È ufficialmente più perspic… -

Ultime Notizie dalla rete : recovery degli

... battere la strada della cittadinanza facile ai figliimmigrati solo per compiacere le frange ... i porti aperti alle ong, la legge sulla omotransfobia e le droghe leggere legali con il...Pertanto la Giustizia deve far sentire la sua presenza sul territorio per ridare fiducia e garantire la legalità, ciò soprattutto in vistainterventi strutturali rinvenienti dalPlan. ...Il Piano di riforme legato al Recovery fund prevede cambiamenti nel campo degli ammortizzatori sociali e della previdenza. Le ipotesi in campo ...(Teleborsa) - L'annuncio del presidente del Consiglio Mario Draghi nel corso della presentazione del Recovery Plan di una misura volta a incentivare l'acquisto di una casa da parte degli under 35 potr ...