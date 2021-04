Gruppo FOS | assemblea approva bilancio e piano acquisto azioni

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 28 aprile 2021) (Teleborsa) – L’di FOS, PMI genovese quotata al segmento AIM di Borsa Italiana, hato ilconsolidato e di esercizio al 31 Dicembre 2020. Ildi esercizio al 31 dicembre 2020 di FOS S.p.A. presenta un utile pari ad 527.221 eur,o che l’ha deliberato di destinare per 26.361 euro a riserva legale e500.860 euro a riserva per utili di esercizi precedenti. L’hato un nuovo programma die disposizione diproprie, previa revoca dell’autorizzazione all’e alla disposizione diproprie deliberata dall’del 30 aprile 2020, relativamente alla parte non ancora eseguita. La durata dell’autorizzazione ...