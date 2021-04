Firenze, droga: spacciava eroina nel parco per bambini. Arrestato (Di mercoledì 28 aprile 2021) E' stato individuato dalla polizia mentre vendeva alcune dosi di cocaina a un cliente, ieri 27 aprile 2021, in un parco giochi per bambini a Firenze, in via del Canale, nella zona di Quaracchi. Per questo un 39enne è stato Arrestato ieri dalla polizia con le accuse di spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 28 aprile 2021) E' stato individuato dalla polizia mentre vendeva alcune dosi di cocaina a un cliente, ieri 27 aprile 2021, in ungiochi per, in via del Canale, nella zona di Quaracchi. Per questo un 39enne è statoieri dalla polizia con le accuse di spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti L'articolo proviene daPost.

Advertising

FirenzePost : Firenze, droga: spacciava eroina nel parco per bambini - rep_firenze : Prato, non paga i debiti di droga e lo sfregiano al viso: tre arresti [aggiornamento delle 18:36] - MaurizioGabell1 : @fancy_75 ??Indovina indovinello...Alle Cascine c'è la coda per lo spaccio di droga fra mafia nordafricana & nigeria… - FirenzePost : Firenze, droga: arrestato 27 che stava per partire per il Perù - milanomagazine : Firenze, Sulla base di recenti acquisizioni info-investigative i Carabinieri della Stazione di Castello sono venuti… -

Ultime Notizie dalla rete : Firenze droga Pietra Ligure, un milione e mezzo di euro per interventi sul Maremola e sul Lungomare Nel pieno splendore dell'età medicea, Firenze ne divenne la capitale. Già nel 1410 un anonimo poeta ...] Navigazione articoli Imperia, la Guardia di Finanza stronca traffico nazionale di droga

Vado Ligure, la Guardia di Finanza ha sequestrato 138 kg di cocaina ...di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica per il Tribunale per i Minorenni di Firenze, ... la Guardia di Finanza stronca traffico nazionale di droga

Firenze: 27enne arrestato per droga cerca di scappare in Perù FirenzeToday Firenze, droga: spacciava eroina nel parco per bambini. Arrestato E' stato individuato dalla polizia mentre vendeva alcune dosi di cocaina a un cliente, ieri 27 aprile 2021, in un parco giochi per bambini a Firenze, in via del Canale, nella zona di Quaracchi. Per qu ...

Ma la terapia non diventi un liberi tutti Il ragionamento è noto: se la cannabis fa bene ai Walter, non fa male a nessuno. Che è come dire che siccome la morfina è la mano santa che accarezza e distende il volto dei sofferenti, i morfinomani, ...

Nel pieno splendore dell'età medicea,ne divenne la capitale. Già nel 1410 un anonimo poeta ...] Navigazione articoli Imperia, la Guardia di Finanza stronca traffico nazionale di...di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica per il Tribunale per i Minorenni di, ... la Guardia di Finanza stronca traffico nazionale diE' stato individuato dalla polizia mentre vendeva alcune dosi di cocaina a un cliente, ieri 27 aprile 2021, in un parco giochi per bambini a Firenze, in via del Canale, nella zona di Quaracchi. Per qu ...Il ragionamento è noto: se la cannabis fa bene ai Walter, non fa male a nessuno. Che è come dire che siccome la morfina è la mano santa che accarezza e distende il volto dei sofferenti, i morfinomani, ...