eFootball PES | la SSC Napoli diventa partner ufficiale Konami

Leggi su tuttotek

(Di mercoledì 28 aprile 2021) La SSCdie diPES. Andiamo a scoprire tutti i dettagli in questa news dedicata alla società partenopea Come già accaduto nel passato recente con la Juventus, un’altra società calcistica italiana, in questo caso la SSC, diventeràe del videogiocoPES a partire dalla stagione 2021-2022. Si tratta di una svolta interessante per la società partenopea capeggiata dal presidente Aurelio De Laurentiis ma, in realtà, come visto con la Juventus, di una scelta di continuità. Andiamo, però, a scoprire qualche dettaglio in più.PES: la SSCsarà...