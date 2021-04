Covid: Faraone, 'Renzi chiese commissione inchiesta a marzo 2020, atto chiarezza' (Di mercoledì 28 aprile 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di mercoledì 28 aprile 2021) su Notizie.it.

Ultime Notizie dalla rete : Covid Faraone Covid, Italia Viva deposita ddl per Commissione inchiesta ...l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta "sulla diffusione dell'epidemia di Covid ... Il testo del ddl, annuncia un comunicato, è a prima firma Faraone ed è sottoscritto da tutti i ...

Covid: Faraone, 'rivedere coprifuoco a metà maggio' SardiniaPost Covid: Faraone, 'Renzi chiese commissione inchiesta a marzo 2020, atto chiarezza' Roma, 28 apr. (Adnkronos) - "Era il 26 marzo 2020 quando Matteo Renzi chiedeva in Senato la commissione di inchiesta sul Covid. Bene se ci sarà un ampio consenso sulla nostra proposta. È un atto di ch ...

