Caso Suarez | interrogatorio di Agnelli | non ricorda nulla | solo di scaricare su Paratici

(Di mercoledì 28 aprile 2021) L’è del 26 gennaio scorso, i giornali ne pubblicano stralci dopo tre mesi. Siamo al– in cui la Procura Figc recita il ruolo della bella statuina. Andreaè stato interrogato dal procuratore Raffaele Cantone. Il Corriere della sera, con Fiorenza Sarzanini che ha seguito ildal primo giorno, riporta alcune frasi di. L’ideatore della Superlega, nonché presidente della Juventus, ha detto che la vicenda «è stata gestita interamente dal direttore sportivo Fabio» Ha detto che non ne sapeva. Che «ha ampia delega nei limiti del budget assegnato. A lui compete la scelta in relazione all’ingaggio dei calciatori. Naturalmente mi informa in modo occasionale e casuale». In ...

Advertising

ZZiliani : Toc toc! Procuratore #Chinè della FJGC, ci sei? Se non è disturbo, forse sarebbe il caso che ti occupassi finalment… - Corriere : Caso Suarez, il verbale di Agnelli: “Fece tutto il dg della Juve Paratici”. Un manager lo smentisce - GoalItalia : ?? 'Paratici ha gestito la vicenda' ?? 'Suarez si è proposto con un sms' ?? 'Ho appreso l'accaduto dai giornali' Il v… - Cadelux : Agnelli che si è appena sputtanato a livello europeo, silura in corso il pupillo Pirlo, scarica le resp. del caso S… - sportli26181512 : Dai nuovi sviluppi del caso Suarez al futuro di Messi: l'offerta del Psg: Dai nuovi sviluppi del caso Suarez al fut… -

Ultime Notizie dalla rete : Caso Suarez

In quel periodo erano in piedi trattative per Dzeko, Milik, Cavani e Morata che poi è stato acquistato, oltre all'ipotesi relativa a. All'inizio di settembre fu informato che l'ingaggio di ...Lombardo smentisce Agnelli: ', inviai una mail al presidente'Il presidente della Juventus Andrea Agnelli ha dichiarato di essere venuto a sapere "dai giornali" dell'esame per la conoscenza dell'italiano sostenuto da Luis Suarez all'Università per Stranieri di P ...Oggi nel primo pomeriggio sono arrivate le pubblicazioni del verbale di Andrea Agnelli in relazione all'esame farsa d'italiano di Luis Suarez e subito & ...