Benno: "Sollevato per il ritrovamento del cadavere di mio padre" (Di mercoledì 28 aprile 2021) Benno Neumair si è detto Sollevato per il fatto che il cadavere del padre Peter sia stato ritrovato nell'Adige: "Fattore positivo nella tragedia" Peter Neumair ritrovato nel’Adige, Benno: “Sono Sollevato, fattore positivo nella tragedia” su Notizie.it. Leggi su notizie (Di mercoledì 28 aprile 2021)Neumair si è dettoper il fatto che ildelPeter sia stato ritrovato nell'Adige: "Fattore positivo nella tragedia" Peter Neumair ritrovato nel’Adige,: “Sono, fattore positivo nella tragedia” su Notizie.it.

Advertising

news_bz : ?? La reazione di #Benno al ritrovamento del corpo del padre - PalermoToday : Benno Neumair: 'Sono sollevato, non capivo perché non si trovasse il corpo di mio padre' - Today_it : Benno Neumair: 'Sono sollevato, non capivo perché non si trovasse il corpo di mio padre' - benjamn_boliche : RT @fanpage: È stata questa la reazione di Benno Neumair alla notizia del ritrovamento del corpo del padre. - infoitinterno : Benno Neumair è “sollevato” per il ritrovamento del corpo del padre nell’Adige: “Ho vissuto mesi di angoscia” -