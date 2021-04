Amici 20, l’annuncio di Rudy Zerbi: invita Raffaele in radio (Di mercoledì 28 aprile 2021) Grande ed inattesa sorpresa per i fan di Raffaele, ex allievo di Amici 20 eliminato la scorsa puntata. Sarà ospite di Rudy Zerbi. Ha probabilmente ragione la padrona di casa… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Francesca Galizia su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di mercoledì 28 aprile 2021) Grande ed inattesa sorpresa per i fan di, ex allievo di20 eliminato la scorsa puntata. Sarà ospite di. Ha probabilmente ragione la padrona di casa… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Francesca Galizia su BlogLive.it.

Advertising

zzalagb : RT @Federic0Franki: Grande annuncio agli appassionati di basket e non: giovedì intervisteremo @MatteoSoragna al nostro piccolo podcast L’Ul… - Federic0Franki : Grande annuncio agli appassionati di basket e non: giovedì intervisteremo @MatteoSoragna al nostro piccolo podcast… - zazoomblog : Protagonista di Amici diventa mamma per la prima volta: l’emozionante annuncio - #Protagonista #Amici #diventa… - dottorpax : RT @spleenboi_: @dottorpax Entrato sulla piattaforma di prenotazione del Canton Vaud poco dopo l'annuncio. Qualche (comprensibile) rallenta… - spleenboi_ : @dottorpax Entrato sulla piattaforma di prenotazione del Canton Vaud poco dopo l'annuncio. Qualche (comprensibile)… -