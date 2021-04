Amici 20, ballerina in dolce attesa: mamma per la prima volta (Di mercoledì 28 aprile 2021) I tantissimi fan di Amici di Maria de Filippi sono felicissimi dopo aver appreso della gravidanza della ballerina. Lorella Boccia ballerina di Amici di Maria de Filippi e conduttrice, è in dolce attesa. Per lei e suo marito Niccolò Presta si tratta del primo figlio. La coppia si è sposata il primo giugno 2019 nella chiesa Gran L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 28 aprile 2021) I tantissimi fan didi Maria de Filippi sono felicissimi dopo aver appreso della gravidanza della. Lorella Bocciadidi Maria de Filippi e conduttrice, è in. Per lei e suo marito Niccolò Presta si tratta del primo figlio. La coppia si è sposata il primo giugno 2019 nella chiesa Gran L'articolo proviene da Inews.it.

