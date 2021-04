Violenza su donne: assessore Locatelli, 'da Lombardia risorse per servizi aiuto' (Di martedì 27 aprile 2021) Milano, 27 apr. (Adnkronos) - La giunta regionale della Lombardia ha approvato la delibera relativa all'integrazione e all'aggiornamento dell'Osservatorio regionale antiViolenza. "I dati, aggiornati al 15 ottobre del 2020 - spiega l'assessore regionale alla Famiglia, Solidarietà Disabilità e Pari opportunità, Alessandra Locatelli - ci restituiscono una fotografia dell'azione di Regione Lombardia nell'ambito della prevenzione e del contrasto alla Violenza contro le donne. Un'azione che è stata rafforzata nell'ultimo anno alla luce delle crescenti criticità e richieste di aiuto derivanti dal maggior isolamento domiciliare e dalla conseguente convivenza forzata". I centri antiViolenza, prosegue l'assessore, "hanno ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 27 aprile 2021) Milano, 27 apr. (Adnkronos) - La giunta regionale dellaha approvato la delibera relativa all'integrazione e all'aggiornamento dell'Osservatorio regionale anti. "I dati, aggiornati al 15 ottobre del 2020 - spiega l'regionale alla Famiglia, Solidarietà Disabilità e Pari opportunità, Alessandra- ci restituiscono una fotografia dell'azione di Regionenell'ambito della prevenzione e del contrasto allacontro le. Un'azione che è stata rafforzata nell'ultimo anno alla luce delle crescenti criticità e richieste diderivanti dal maggior isolamento domiciliare e dalla conseguente convivenza forzata". I centri anti, prosegue l', "hanno ...

