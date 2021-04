Vendono un soprammobile | scoprono che vale una fortuna

Leggi su chenews

(Di martedì 27 aprile 2021) Una famiglia inglese ha deciso di vendere un vecchioe si è ritrovata tra le mani una vera e propriaGiambolognaAd una famiglia inglese sarà venuto un colpo quando gli è stato comunicato a quanto avrebbero venduto un vecchio e polveroso. L’oggetto in questione è uno struzzo di bronzo alto circa 38 cm (piuttosto inquietante). La scultura è stata valutata 1,8 milioni di sterline, lasciando letteralmente tutti a bocca aperta. Questo curioso, infatti, sarebbe stato realizzato dal celebre scultore fiammingo Giambologna tra la fine del XVI e l’inizio del XVII secolo. In un primo momento fu di proprietà dello scrittore Horace Walpole. Nel 1842 fu poi venduto per una cifra che convertita ad oggi è pari a circa 3mila sterline. Un ...