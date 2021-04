Ufficiale | Julian Nagelsmann sarà il nuovo allenatore del Bayern Monaco

Leggi su alfredopedulla

(Di martedì 27 aprile 2021) L’FCha ingaggiato, 33 anni, come. Nato in Baviera, si trasferirà da RB Leipzig aall’inizio della prossima stagione il 1 ° luglio 2021 e l’accordo con i campioni del record tedeschi durerà cinque anni fino al 30 giugno 2026. In precedenza, l’FCaveva il desiderio di Hansi Flick e risolve l’attuale contratto dell’, originariamente valido fino al 30 giugno 2023, il 30 giugno 2021. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.