Senato | La Russa fa una battuta sugli applausi a Draghi e Casellati lo richiama | “Lei è un vicepresidente”

(Di martedì 27 aprile 2021) Ilre di Fratelli d’Italia Ignazio Laè stato ripreso in aula dalla presidente delMaria Albertaper una suadurante le comunicazioni del presidente del Consiglio Mario. “Fatene uno ma fatto bene”, ha detto Lariferendosi ai timidifatti da alcuniri di maggioranza all’intervento di. “Si ricordi che è un”, l’ha ammonito la presidente. Lanon ha replicato ma all’applauso scattato in aula ha scherzato: “Ecco, così si fa un applauso vero” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

