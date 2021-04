Scacchi | Torneo dei Candidati | Nepomniachtchi | sconfitta ininfluente Wang Hao perde e si ritira dal professionismo

(Di martedì 27 aprile 2021) Ildei2020-2021 è finito. Lo vince, e questo lo si sapeva da ieri, Ian: il trentenne russo sarà il prossimo sfidante al titolo mondiale del suo attualmente coetaneo Magnus Carlsen. Il norvegese difenderà per la quarta volta il suo scettro iridato dopo averlo vinto nel 2013 nei confronti dell’indiano Viswanathan “Vishy” Anand e mantenuto ogni due anni contro Anand, il russo Sergey Karjakin e l’italoamericano Fabiano Caruana. Già noti i dettagli: si giocherà a Dubai, dal 24 novembre al 16 dicembre, sulla distanza delle 14 partite più eventuali spareggi, con il grande ritorno del tempo di riflessione per eccellenza, le 2 ore per le prime 40 mosse, con un’altra per le successive 20 e 15? per finire. Dopo un’Indiana di Re con deviazione dalle linee note già alla sesta mossa, Ding Liren si ritrova in ...

Advertising

OA_Sport : Scacchi, finisce con un colpo di teatro il Torneo dei Candidati: Wang Hao perde l'ultima partita e si ritira dal pr… - sbellinc : Nepo è il Candidato! Analisi della Wang Hao - @lachesisq, la partita che gli permesso di vincere il torneo con un t… - ParthenopeChess : RT @chesscom_it: ? #FIDECandidates - Round 14 ?? Alle 15:00 ?? LIVE con la WFM Maria De Rosa, il NM Enrico Pepino e l'IM Giulio Borgo per com… - chesscom_it : ? #FIDECandidates - Round 14 ?? Alle 15:00 ?? LIVE con la WFM Maria De Rosa, il NM Enrico Pepino e l'IM Giulio Borgo… - Juri_Nep : RT @zazoomblog: Scacchi Ian Nepomniachtchi vince il Torneo dei Candidati e sfiderà Carlsen per il titolo di campione del mondo - #Scacchi #… -

Ultime Notizie dalla rete : Scacchi Torneo

TrevisoToday

...orso digratuito on line , il Circolo Scacchistico Vercellese propone altre iniziative per avvicinare al gioco sia dal punto di vista agonistico che da quello culturale. In aggiunta al...A maggio però ospiteremo in due weekend undie il 2 faremo un pranzo coi soci all'aperto per ritrovarci. Ma ci sentiamo ancora dimenticati e trascurati, anche perché nessuno ci ha ...Il Torneo dei Candidati 2020-2021 è finito ... In conferenza stampa, infatti, il cinese annuncia il ritiro dagli scacchi a 31 anni, dopo una carriera in cui è diventato il quarto giocatore del suo ...Si conclude a Ekaterinburg l'edizione 2020-2021 del Torneo dei Candidati per la sfida al titolo mondiale di Magnus Carlsen. Il nome dello sfidante è già noto da ieri, ed è Ian Nepomniachtchi. Il russo ...