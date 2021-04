Reggio Calabria, Imbalzano: “su Idroreghion si scelga un percorso di internalizzazione che tuteli le maestranze e la loro condizione lavorativa” (Di martedì 27 aprile 2021) Reggio Calabria, Imbalzano: “nel contesto della internalizzazione dei servizi depurativi, il percorso di assorbimento delle maestranze di Idroreghion sia davvero rivolto alla tutela della condizione dei lavoratori” “Nel contesto della internalizzazione dei servizi depurativi, il percorso di assorbimento delle maestranze di Idroreghion sia davvero rivolto alla tutela della condizione dei lavoratori che da oltre un quindicennio prestano la loro preziosa opera a servizio della città nel settore nella conduzione della rete, degli impianti fognari e dei sistemi di depurazione cittadini”. percorso che – ad avviso di chi scrive- non può ... Leggi su cityroma (Di martedì 27 aprile 2021): “nel contesto delladei servizi depurativi, ildi assorbimento delledisia davvero rivolto alla tutela delladei lavoratori” “Nel contesto delladei servizi depurativi, ildi assorbimento delledisia davvero rivolto alla tutela delladei lavoratori che da oltre un quindicennio prestano lapreziosa opera a servizio della città nel settore nella conduzione della rete, degli impianti fognari e dei sistemi di depurazione cittadini”.che – ad avviso di chi scrive- non può ...

Advertising

poliziadistato : Reggio Calabria, operazione di #PoliziadiStato @_Carabinieri_ e @GDF contro #ndrangheta Sono in corso arresti, perq… - ItalianAirForce : Si è concluso un #TrasportoSanitarioUrgente da Reggio Calabria a Ciampino con un #Falcon50 a favore di un neonato i… - ItalianAirForce : #InCorsoOra un #TrasportoSanitarioUrgente a favore di un neonato in imminente pericolo di vita da Reggio Calabria a… - tempostretto : Un nuovo articolo: (Comune di Reggio, PriDe bacchetta la Iatì sul Recovery) è stato pubblicato su: Tempo Stretto -… - Angelo60662954 : RT @AlekosPrete: Non è durata nemmeno 24 ore. Così hanno ridotto la panchina dedicata ad Antonio Gramsci, inaugurata ieri #25aprile in pia… -