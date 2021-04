Real-Chelsea | dove vederla Tuchel contro il palmares di Zidane

(Di martedì 27 aprile 2021) Iniziano le semifinali di Champions. Il francese ha vinto tutto con i Blancos, ma non ha mai battuto l’allenatore dei Blues– In pochi avrebbero scommesso su una semifinale di Champions League come questa, a giudicare da quanto accaduto fino a metà stagione. Il piccolodi Frank Lampard sembra aver trovato nuova luce grazie alle mosse di Thomas, un allenatore che sembra saper lanciare i giovani e integrarli con i veterani, oltre all’aver sfiorato il trionfo nella massima competizione europea con il Psg lo scorso anno, dopo aver perso la finale per 1-0 con ...

Ultime Notizie dalla rete : Real Chelsea

Pronostici Champions league/ Le quote e previsioni per le sfide dei quarti PRONOSTICI CHAMPIONS LEAGUE: LE QUOTEMADRIDIlMadrid, anche se nel mezzo delle fortissime polemiche ...PROBABILI FORMAZIONIMADRID: IL DUELLO Due nomi di spicco nelle probabili formazioni diMadridsono senza dubbio quelli del croato Luka Modric e dell'italo - brasiliano Jorginho, punti di ...Real Chelsea Dove Vederla. Iniziano le semifinali di Champions. Zidane ha vinto tutto con i Blancos, ma non ha mai battuto Tuchel.Martedì 27 aprile, alle ore 21.00, su Canale 5 torna la Champions League. In esclusiva in chiaro, la semifinale d’andata “Real ...