Quanti soldi guadagnano i tennisti italiani? La classifica dei premi 2021: Berrettini in testa, Sinner 3°. Tutte le cifre (Di martedì 27 aprile 2021) L’Italia del tennis sta ottenendo ottimi risultati in questa prima parte di stagione: Matteo Berrettini ha vinto l’ATP 250 di Belgrado, Lorenzo Sonego ha trionfato all’ATP 250 di Cagliari, Jannik Sinner si è imposto nell’ATP 250 di Melbourne e ha raggiunto la finale del Masters 1000 di Miami. Ottimi riscontri suffragati anche del ranking ATP, dove al momento figurano ben nove italiani nelle prime 100 posizioni (1, in top-10, 2 in top-20 e 3 in top-30). Matteo Berrettini, attuale numero 10 al mondo, è il tennista italiano che ha guadagnato maggiormente in questi primi quattro mesi di calendario. Il romano, che è rimasto fuori a lungo dopo l’infortunio subito agli Australian Open, ha portato a casa 618.901 dollari (circa 512mila euro). Un ottimo bottino, su cui incidono in maniera rilevante gli ottavi raggiunti nel primo ... Leggi su oasport (Di martedì 27 aprile 2021) L’Italia del tennis sta ottenendo ottimi risultati in questa prima parte di stagione: Matteoha vinto l’ATP 250 di Belgrado, Lorenzo Sonego ha trionfato all’ATP 250 di Cagliari, Janniksi è imposto nell’ATP 250 di Melbourne e ha raggiunto la finale del Masters 1000 di Miami. Ottimi riscontri suffragati anche del ranking ATP, dove al momento figurano ben novenelle prime 100 posizioni (1, in top-10, 2 in top-20 e 3 in top-30). Matteo, attuale numero 10 al mondo, è il tennista italiano che ha guadagnato maggiormente in questi primi quattro mesi di calendario. Il romano, che è rimasto fuori a lungo dopo l’infortunio subito agli Australian Open, ha portato a casa 618.901 dollari (circa 512mila euro). Un ottimo bottino, su cui incidono in maniera rilevante gli ottavi raggiunti nel primo ...

Advertising

LupinII47190487 : @chipswilliams1 Basta guardare i dati, non ci vuole poi nemmeno troppa intelligenza, le va bene. Verranno impiegati… - patriziarutigl1 : RT @SkyTG24: Manca poco al termine per presentare alla #CommissioneEuropea il #RecoveryPlan. Ma di quanti soldi parliamo? Ve lo raccontiamo… - SkyTG24 : Manca poco al termine per presentare alla #CommissioneEuropea il #RecoveryPlan. Ma di quanti soldi parliamo? Ve lo… - Gioale15 : @InvictusNon Chi sa quanti di quelli che si indignano hanno tutti questi soldi. - oznerol4 : RT @GiancarloDeRisi: Migranti. Fallita la ridistribuzione e l'accoglienza ora l'Ue vuole puntare sui rimpatri volontari. Altro flop in arri… -