Pesca di frodo | la polizia marittima | intercetta e sequestra | centinaia di quintali di tonno rosso

(Di martedì 27 aprile 2021)ra - Quattordici esemplari di(Thunnus thynnus), per un peso complessivo di circa 560 kg sono statiti la notte scorsa nel corso di un'operazione didagli uomini della Capitaneria di Porto dira, sotto il coordinamento del 14° Centro Controllo Areadira. Il prodotto, trovato dai militari al momento dello sbarco nel Porto Canale, era detenuto illecitamente a bordo di un peschereccio e probabilmente gli esemplari di, del peso di circa 40 kg ciascuno, erano destinati a un mercato illegale e alla vendita sottobanco. Il trasgressore è stato sanzionato per oltre 8900 euro, mentre il prodotto ittico, giudicato idoneo al consumo umano da ...

Advertising

Paolo_Perini83 : @g_falcomata @dariofrance @Antonio_Decaro Per il mare c'è molto da fare, quei soldi li avrei speso diversamente. Ma… - MaterTenebraru1 : @Raffaella017 @valeriosaitta1 La Forestale e le guardie ittiche, ma sono molto di nicchia, se non fa caccia e pesca… - pesceinrete : I #cetrioli di #mare diventano oro alimentando la #pescadifrodo - infoitsport : I cetrioli di mare diventano oro alimentando la pesca di frodo - Chinasky65 : @nikolink2011 @danielpiazza_ @BausciaCafe e deve anche prendere posizione sulla pesca di frodo della cernia, 'sto infame, prima di parlare. -

Ultime Notizie dalla rete : Pesca frodo

abruzzo24ore.tv

"Continueremo le attività di controllo e vigilanza sulla filiera dellaancor di più in vista della riapertura delle attività commerciali - ha dichiarato il comandante della Direzione Marittima ......al recupero della rete daed al sequestro. La vigilanza nella zona della foce dei tre corsi d'acqua (Anapo - Ciane - Mammaiabica) sarà intensificata per scoraggiar eventuali pescatori diCronaca Pescara - 27/04/2021 09:25 - Quattordici esemplari di tonno rosso (Thunnus thynnus), per un peso complessivo di circa 560 kg sono stati sequestrati la notte scorsa nel corso ...-La Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee ha scelto Suzuki come Partner per la pesca di superficie per la ...