Pellezzano | riapre parco di via Petraroia Il sindaco | ”Un passo verso la normalità”

(Di martedì 27 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoHa riaperto da oggi ailpubblico di via Matteoche è stato interessato da alcuni lavori di restyling. Ilsarà controllato da impianto di video sorveglianza. “E’ unavanti – ha detto ilFrancesco Morra –un’agognata. Da ieri, la nostra Regione è in fascia gialla e questo può consentire a diverse attività di tirare di nuovo su le saracinesche, nella speranza di non riabbassarle più. La nostra Amministrazione resta vicina, offrendo pieno sostegno a tutti gli esercenti del nostro territorio, ricordando che, laddove possibile, verranno attuati (come già sono stati attuati) provvedimenti di riduzione o esenzione di tributi comunali. Vuole essere un segnale di ...

