Nuoto | ridotta la squalifica per doping ad Alex Di Giorgio

(Di martedì 27 aprile 2021)Disi è visto ridurre a tre mesi laper. La Corte nazionale di appello antiha infatti respinto l’appello proposto dalla Procura Nazionale Antiil 15 marzo 2021 contro la decisione pronunciata dal Tribunale nazionale antidi Nado Italia il 15 gennaio 2021 e ha accolto parzialmente l’appello proposto il 24 marzo 2021 dal nuotatore contro la decisione pronunciata dal Tna. Il nuotatore era statoto per otto mesi per essere risultato positivo a un controllo antia sorpresa della Nado Italia lo scorso 13 settembre, durante un collegiale nazionale a Livigno. Larisulta interamente scontata e il ragazzo può tornare a gareggiare in vasca. Foto: ...

Advertising

petrazzuolo : RT @napolimagazine: Nuoto: doping, ridotta a 3 mesi la squalifica al nuotatore Di Giorgio - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: Nuoto: doping, ridotta a 3 mesi la squalifica al nuotatore Di Giorgio - susydigennaro : RT @napolimagazine: Nuoto: doping, ridotta a 3 mesi la squalifica al nuotatore Di Giorgio - apetrazzuolo : Nuoto: doping, ridotta a 3 mesi la squalifica al nuotatore Di Giorgio - napolimagazine : Nuoto: doping, ridotta a 3 mesi la squalifica al nuotatore Di Giorgio -

Ultime Notizie dalla rete : Nuoto ridotta

ANSA Nuova Europa

E' stataufficialmente a tre mesi la squalifica ai danni del nuotatore Alex Di Giorgio. L'azzurro che ha partecipato alle Olimpiadi di Londra e Rio era stato trovato positivo a un controllo antidoping ...Non soloquindi ma un'attività motoria estremamente variegata in acqua e fuori dall'acqua. Nonostante questo, hanno vistola propria attività per le chiusure forzate nel 2020 con ...E’ stata ridotta ufficialmente a tre mesi la squalifica ai danni del nuotatore Alex Di Giorgio. L’azzurro che ha partecipato alle Olimpiadi di Londra e Rio era stato trovato positivo a un controllo an ...(ANSA) - ROMA, 27 APR - Ridotta a tre mesi la squalifica per il nuotatore Alex Di Giorgio. La Corte nazionale di appello antidoping ha infatti respinto l'appello proposto dalla Procura Nazionale Antid ...