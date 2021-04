Netflix: in un video i film in uscita, tra cui Sweet Girl, Trollhunters: L'ascesa dei Titani e Fear Street (Di martedì 27 aprile 2021) Un video condiviso da Netflix regala le prime sequenze dei film in arrivo nei prossimi mesi, regalando scene tratte da Sweet Girl, Trollhunters: L'ascesa dei Titani e dalla trilogia di Fear Street. Netflix ha condiviso online un video che mostra le prime sequenze in anteprima dei film in arrivo sugli schermi della piattaforma nei prossimi mesi. Tra le sequenze inserite nel montaggio quelle di film come Sweet Girl con star Jason Momoa, del film animato Trollhunters: L'ascesa dei Titani, Monster, America: Il film, Blood Red Sky, Vivo, la ... Leggi su movieplayer (Di martedì 27 aprile 2021) Uncondiviso daregala le prime sequenze deiin arrivo nei prossimi mesi, regalando scene tratte da: L'deie dalla trilogia diha condiviso online unche mostra le prime sequenze in anteprima deiin arrivo sugli schermi della piattaforma nei prossimi mesi. Tra le sequenze inserite nel montaggio quelle dicomecon star Jason Momoa, delanimato: L'dei, Monster, America: Il, Blood Red Sky, Vivo, la ...

