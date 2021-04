«Missione compiuta»: Bertolaso lascia Milano per Roma. C’è il Campidoglio nel suo futuro? (Di martedì 27 aprile 2021) Missione compiuta. «La macchina è organizzata, gli hub massivi funzionano. A un certo punto che credo che Bertolaso non serva più». E ci sarà da credergli se a dirlo è proprio lui, Guido Bertolaso, l’uomo delle emergenze e già capo della Protezione Civile. La sua decisione (già comunicata venerdì scorso al governatore Attilio Fontana) non avrebbe incuriosito più di tanto se il suo nome non fosse in lizza per il Campidoglio. E la circostanza che dagli studi di Quarta Repubblica, la trasMissione di Nicola Porro, abbia sottolineato che tornerà a Roma finisce per dare ancor più corpo all’ipotesi. Dopo tutto, se a darle corpo è addirittura il Corriere della Sera. Bertolaso lo ha annunciato ieri da Porro Che sia fondata oppure no, lo scopriremo presto. Il ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 27 aprile 2021). «La macchina è organizzata, gli hub massivi funzionano. A un certo punto che credo chenon serva più». E ci sarà da credergli se a dirlo è proprio lui, Guido, l’uomo delle emergenze e già capo della Protezione Civile. La sua decisione (già comunicata venerdì scorso al governatore Attilio Fontana) non avrebbe incuriosito più di tanto se il suo nome non fosse in lizza per il. E la circostanza che dagli studi di Quarta Repubblica, la trasdi Nicola Porro, abbia sottolineato che tornerà afinisce per dare ancor più corpo all’ipotesi. Dopo tutto, se a darle corpo è addirittura il Corriere della Sera.lo ha annunciato ieri da Porro Che sia fondata oppure no, lo scopriremo presto. Il ...

Advertising

esset64 : Bertolaso lascia la Lombardia: «Missione vaccini compiuta, non servo più, torno a casa» ...ho come l'impressione ch… - GiancarloDeRisi : RT @SecolodItalia1: «Missione compiuta»: Bertolaso lascia Milano per Roma. C’è il Campidoglio nel suo futuro? - ggargiulo3 : «Missione vaccini compiuta, mi sono reso conto che non c’è da magna’, torno a casa» - SecolodItalia1 : «Missione compiuta»: Bertolaso lascia Milano per Roma. C’è il Campidoglio nel suo futuro? - AlexGiudetti : RT @razorblack66: EHHHHH TUTT ' APPOSTO HA VACCINATO LA LOMBARDIA... @iosoioevoi @AlexGiudetti -

Ultime Notizie dalla rete : Missione compiuta Da The Weeknd a Harry Styles, le canzoni che non sapevamo avessero significati nascosti Che dire? Missione compiuta. HAILEE STEINFELD " LOVE MYSELF " Sulle prime potrebbe sembrare una canzone di empowerment femminile, che spinge ad amare sé stesse e tutte le proprie imperfezioni. Però ...

Trasformazione digitale: missione possibile del Recovery Plan ... basso investimento di capitale umano e fisico, disparità territoriale e (3) una compiuta ... LA PRIMA MISSIONE DEL RECOVERY PLAN TRASFORMAZIONE DIGITALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE APPROCCIO 'CLOUD ...

Ucraina: “missione compiuta” ISPI Bertolaso lascia la Lombardia: “Missione vaccini compiuta, torno a casa” Guido Bertolaso, consulente speciale della Regione Lombardia, non sente più necessaria la sua presenza a Milano ...

Trasformazione digitale: missione possibile del Recovery Plan Sono tre gli obiettivi principali del Recovery Plan, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza presentato ieri alla Camera da Mario Draghi e che proseguirà oggi con il passaggio al Senato: (1) ripara ...

Che dire?. HAILEE STEINFELD " LOVE MYSELF " Sulle prime potrebbe sembrare una canzone di empowerment femminile, che spinge ad amare sé stesse e tutte le proprie imperfezioni. Però ...... basso investimento di capitale umano e fisico, disparità territoriale e (3) una... LA PRIMADEL RECOVERY PLAN TRASFORMAZIONE DIGITALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE APPROCCIO 'CLOUD ...Guido Bertolaso, consulente speciale della Regione Lombardia, non sente più necessaria la sua presenza a Milano ...Sono tre gli obiettivi principali del Recovery Plan, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza presentato ieri alla Camera da Mario Draghi e che proseguirà oggi con il passaggio al Senato: (1) ripara ...