Marattin a Draghi: "Serve il Mes, Italia Viva non ha cambiato idea". Ma a febbraio Faraone diceva: "Ora che c'è lei, non lo chiediamo più" (Di martedì 27 aprile 2021) "Una volta capito come riformare la sanità, dobbiamo accedere alla linea pandemica del Mes. È trascorso un anno e noi di Italia Viva non abbiamo cambiato idea". Sono le parole di Luigi Marattin, di Iv, pronunciate durante le dichiarazioni di voto sul Piano di ripresa presentato da Mario Draghi. "Italia Viva accoglie il suo appello non solo ora ma quando si tratterà di passare dalle parole ai fatti – aggiunge – se la politica sarà in grado di accogliere questa sfida sarà un successo altrimenti sarà solo l'ultimo dei nostri rimpianti e non in ordine cronologico". Il 17 febbraio in Senato, durante la discussione sulla fiducia al neonato governo Draghi, un altro esponente di Italia Viva,

