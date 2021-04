Lutto per Gonzalo Higuaín: addio alla persona più cara (Di martedì 27 aprile 2021) Duro colpo per Gonzalo Higuaín. L’ex calciatore di Napoli, Juventus e Milan, ha annunciato la scomparsa dell’amata madre, l’artista Nancy Zacarìas Il giorno che tanto temeva, alla fine, purtroppo è arrivato. È col cuore gonfio di dolore che Gonzalo Higuaín ha dovuto annunciare il Lutto per la persona a lui più cara, l’amata madre. L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di martedì 27 aprile 2021) Duro colpo per. L’ex calciatore di Napoli, Juventus e Milan, ha annunciato la scomparsa dell’amata madre, l’artista Nancy Zacarìas Il giorno che tanto temeva,fine, purtroppo è arrivato. È col cuore gonfio di dolore cheha dovuto annunciare ilper laa lui più, l’amata madre. L'articolo proviene da YesLife.it.

