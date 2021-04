Lei è bellissima ed è la figlia di due super vip: la riconoscete? In pochi ci riescono (Di martedì 27 aprile 2021) Per il giochino prova a riconoscere chi è il personaggio famoso in foto, oggi una ragazza con un bel caschetto rosso, un visino angelico e due ipnotici occhi color ghiaccio; la sua vita non è stata facile ed è figlia di due genitori molto famosi. L’infanzia travagliata Impossibile indovinare, nemmeno se vi diciamo che si chiama Frances; è poco nota, al contrario dei genitori, i celebri Kurt Cobain e Courtney Love, ai quali viene tolta nel 1992 ad appena due settimane dalla nascita, dal momento che la madre ha ammesso di aver assunto eroina durante e dopo la gravidanza. Dopo una lunga battaglia legale Kurt Cobain e Courtney Love riescono a ottenerne nuovamente la custodia, ma a solo un anno e mezzo Frances vede per l’ultima volta il padre in una clinica di disintossicazione, poiché dopo una settimana dall’incontro il leader dei ... Leggi su viaggiarealverde (Di martedì 27 aprile 2021) Per il giochino prova a riconoscere chi è il personaggio famoso in foto, oggi una ragazza con un bel caschetto rosso, un visino angelico e due ipnotici occhi color ghiaccio; la sua vita non è stata facile ed èdi due genitori molto famosi. L’infanzia travagliata Impossibile indovinare, nemmeno se vi diciamo che si chiama Frances; è poco nota, al contrario dei genitori, i celebri Kurt Cobain e Courtney Love, ai quali viene tolta nel 1992 ad appena due settimane dalla nascita, dal momento che la madre ha ammesso di aver assunto eroina durante e dopo la gravidanza. Dopo una lunga battaglia legale Kurt Cobain e Courtney Lovea ottenerne nuovamente la custodia, ma a solo un anno e mezzo Frances vede per l’ultima volta il padre in una clinica di disintossicazione, poiché dopo una settimana dall’incontro il leader dei ...

