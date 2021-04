Italia, muore in diretta durante la dad a soli 18 anni (Di martedì 27 aprile 2021) Tragedia a Bassano del Grappa, in provincia di Vicenza, dove un ragazzo di 18 anni, Matteo Cecconi, ha avuto un malore mentre stava facendo dad ed è morto poco dopo. È successo nella mattinata di ieri, lunedì 26 aprile. A scoprire il corpo senza vita dello studente, che è anche rappresentate d’istituto dell’Itis Fermi di Bassano, è stato trovato il padre. L'uomo, rientrato dal lavoro nella casa di famiglia in Del Brolo, l’ha visto riverso a terra nella sua camera e ha dato immediatamente l’allarme, ma i tentativi di salvare la vita al ragazzo da parte del Suem, sono stati purtroppo vani: ne è stato dichiarato il decesso verso le 12.30 al pronto soccorso dell’ospedale San Bassiano. Sul tragico episodio ha aperto un’inchiesta la procura di Vicenza, con il pubblico ministero Gianni Pipeschi che disporrà con ogni probabilità l’autopsia, per fare ... Leggi su howtodofor (Di martedì 27 aprile 2021) Tragedia a Bassano del Grappa, in provincia di Vicenza, dove un ragazzo di 18, Matteo Cecconi, ha avuto un malore mentre stava facendo dad ed è morto poco dopo. È successo nella mattinata di ieri, lunedì 26 aprile. A scoprire il corpo senza vita dello studente, che è anche rappresentate d’istituto dell’Itis Fermi di Bassano, è stato trovato il padre. L'uomo, rientrato dal lavoro nella casa di famiglia in Del Brolo, l’ha visto riverso a terra nella sua camera e ha dato immediatamente l’allarme, ma i tentativi di salvare la vita al ragazzo da parte del Suem, sono stati purtroppo vani: ne è stato dichiarato il decesso verso le 12.30 al pronto soccorso dell’ospedale San Bassiano. Sul tragico episodio ha aperto un’inchiesta la procura di Vicenza, con il pubblico ministero GiPipeschi che disporrà con ogni probabilità l’autopsia, per fare ...

