Isola, le lacrime di Rosaria fuori onda per Manuela: c’entra Gilles Rocca (Di martedì 27 aprile 2021) La Ferrera ha riportato una presunta confidenza fatta dalla Cannavò, che però ha negato tutto e quando non era in collegamento è scoppiata a piangere L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di martedì 27 aprile 2021) La Ferrera ha riportato una presunta confidenza fatta dalla Cannavò, che però ha negato tutto e quando non era in collegamento è scoppiata a piangere L'articolo proviene da Gossip e Tv.

Advertising

IsaeChia : #Isola 15, #ManuelaFerrera insinua una simpatia tra #GillesRocca e Rosaria Cannavò, che scoppia in lacrime: ecco co… - infoitcultura : Il video della mamma fa scoppiare in lacrime Awed all'Isola dei Famosi | VIDEO - elfinocurioso : Gilles finisce in lacrime??? Ieri??? Ma quando mai ??? Ma chi scrive sti articoli??? #isola #tommasozorzi - infoitcultura : Isola dei Famosi Francesca Lodo in lacrime per Gilles Rocca, Ilary Blasi sbotta in diretta: 'Non ha senso quello ch… - RadioSoap2 : RT @shareattiva: Qui abbiamo le lacrime per gli #ascoltitv dell’#isola @DiTeleblog @RadioSoap2 -