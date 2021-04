In edicola il numero di maggio de La Cucina Italiana (Di martedì 27 aprile 2021) Esce in edicola il 27 aprile il nuovo numero de La Cucina Italiana che prosegue il suo ambizioso progetto di comunicazione volto a sostenere il valore universale della cultura gastronomica Italiana: una grande iniziativa corale per candidare all’Unesco la “Cucina Italiana” quale patrimonio immateriale dell’umanità. Proprio con il numero di maggio esordisce la rubrica di Massimo Montanari, storico dell’alimentazione e professore dell’Università di Bologna, nonché presidente del comitato scientifico per sostenere la candidatura della Cucina di casa Italiana in sede Unesco (nel marzo 2022) formato grazie all’impegno del mensile di Condé Nast Italia. Una riflessione quella del Professore che ... Leggi su cityroma (Di martedì 27 aprile 2021) Esce inil 27 aprile il nuovode Lache prosegue il suo ambizioso progetto di comunicazione volto a sostenere il valore universale della cultura gastronomica: una grande iniziativa corale per candidare all’Unesco la “” quale patrimonio immateriale dell’umanità. Proprio con ildiesordisce la rubrica di Massimo Montanari, storico dell’alimentazione e professore dell’Università di Bologna, nonché presidente del comitato scientifico per sostenere la candidatura delladi casain sede Unesco (nel marzo 2022) formato grazie all’impegno del mensile di Condé Nast Italia. Una riflessione quella del Professore che ...

