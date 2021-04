Il premio Oscar Chloè Zhao è vittima di una feroce censura in Cina

(Di martedì 27 aprile 2021) Chloé, il2021, non è molto amata in, che ha applicato su di lei e sul suo film unaChloéha appena vinto i suoi due primi, ma a far parlare oggi della stella nascente del cinema mondiale è lache laha applicato al suo film e a tutto ciò che abbia un riferimento ad esso. In sostanza nel suo paese di origine, laappunto, il riconoscimento al film e alla regista non è stato molto gradito. In realtà, la campagna dinei confronti del film e della regista era iniziata già da qualche mese, ovvero da quando la regista aveva rilasciato una intervista, nella quale, secondo le autorità di Pechino, diffamava il suo Paese, ...

A occuparsi della colonna sonora ci sarà nuovamente Alan Menken ,per le musiche di svariati film d'animazione simbolo della nostra infanzia, come La sirenetta (1989), La bella e la ...... per adesso, hanno riaperto 120 cinema, ma se il buongiorno si vede dal mattino la voglia di cinema sembra prevalere e il pubblico sembra aver accolto l'invito del tre volteFrances ...Chloé Zhao, il premio Oscar 2021, non è molto amata in Cina, che ha applicato su di lei e sul suo film una feroce censura Chloé Zhao ha appena vinto i suoi due primi Oscar, ma a far parlare oggi della ...Record di premi per le produzioni Netflix che portano a casa sette statuette durante l'ultima edizione degli Oscar. A spiccare sono stati i lungometraggi Mank e Ma Rainey's Black Bottom ...